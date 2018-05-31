TCMB: Finans sektörü güçlü sermaye yapısına sahip

TCMB'nin Perşembe günü yayınladığı finansal istikrar raporuna göre, Türkiye finans sektörü, güçlü sermaye yapısına sahip ve bankacılık sektörünün karlılık ve sermaye yeterliliğindeki olumlu görünüm sürüyor.

"KREDİ BÜYÜMESİNDE ILIMLI YAVAŞLAMA SÜRECEK"

Raporda, reel sektör finansal kaldıraç oranının yaklaşık yüzde 60'ta yatay olduğu belirtildi ve "kredi yapılandırmalarının genele yaygın olmadığı görülüyor" şeklinde yorum yapıldı. Bunun yanı sıra, kredi büyüme oranlarının tarihsel ortalamasına yaklaştığının altı çizildi. TCMB'ye göre, kredi büyümesinde ılımlı yavaşlama sürecek.

"DENGELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Risklere rağmen küresel büyümenin olumlu seyrini sürdürdüğü belirtilen raporda, "ekonomide dengelenme süreci devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.