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TDK Başkanı: İnsan niçin dili bozuk kullanır bilmiyorum

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, sosyal medyadaki dilin bozuk kullanımının psikolojik bir sorun olduğunu söyledi.

24.10.2017 - 11:37
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Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, sosyal medyadaki Türkçe kullanımının bir psikoloji sorunu olduğunu belirterek, "İnsan niçin dili bozuk kullanır cidden bilmiyorum. Bu bir psikiyatristin cevap vereceği bir husus. Araştırılması lazım." dedi.

"DİLİ GÜZEL KULLANANLARI ÖDÜLLENDİRİYORUZ"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin düzenlediği bir sempozyuma katılmak üzere kente gelen Kaçalin, yaptığı açıklamada, dili güzel kullananları ödüllendirdiklerini söyledi.

Dil üzerine yapılan sempozyumların katılımcılara çok büyük katkılar sağladığını aktaran Kaçalin, şöyle konuştu:

"Tarihçilerimizin desteğiyle Türk dili ne kazanır? Mesela 'çölük' diye bir kelime vardı, tarihçilerimizin desteğiyle bu konuya çözüm geldi. Orhun metinlerinde geçen bir ifadeydi. Çince kaynaklar üzerinde tarihi müesseselerimiz neydi, adları neydi? Bunu Çince bilen tarihçilerimizden öğreniyoruz. Dinler tarihi bakımından Türkler mekan değiştirdiği gibi alfabe de değiştirmişler. Dinler tarihi bakımından eksilerimiz, artılarımız nedir? Onları da öğrenmiş olduk."

TDK Başkanı: İnsan niçin dili bozuk kullanır bilmiyorum

İNSAN NİÇİN DİLİ BOZUK KULLANIR BİLMİYORUM

Sosyal medyadaki Türkçe kullanımının bir psikoloji sorunu olduğunu dile getiren Kaçalin, şunları kaydetti:

"Bu durum bizim dışımızdadır. İnsanlar niye böyle yapar? TDK, 'yanlıştır, doğrudur, eskiden beri geleneğimizde bu vardır' diye bir destekte bulunur. İnsan niçin dili bozuk kullanır cidden bilmiyorum. Bu bir psikiyatristin cevap vereceği bir husus. Araştırılması lazım. Bize düşen vazifeyi biz yaptığımızı düşünüyoruz. Niye İspanyol paça giyiyordu şimdi niye giymiyor? Saçını bu tarafa tarıyordu şimdi niye diğer tarafa tarıyor? Niye şöyle tıraş oluyordu, niye şimdi böyle tıraş oluyor? Niye Türkçeyi bozuk kullanıyorlar?"

"DİL BİLİNCİNİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dili kullanan kişilerin hassas, dikkatli, titiz olmasını beklediklerini söyleyen Kaçalin, "Bizim yapacağımız onlara dilimizi kullanmada yardımcı olmak, destek vermek. Onun dışında bir zorlamayla veya başka bir şekilde Türkçemizi iyi kullanın diyebilecek bir durumumuz yok. Çocuklarımız için araştırmacılarımız için güzel kitaplar basıyoruz. Sempozyumlarla bilgilendiriyoruz, dil bilincini canlı tutmaya çalışıyoruz. Dilimizi tercih edenlere berat veriyoruz." ifadesini kullandı.

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