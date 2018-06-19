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Tebriz-Van tren seferleri 3 yıl sonra yeniden başladı

Van'da, PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 3 yıldır yapılmayan Tebriz-Van yolcu treni seferleri,bölgenin teröristlerden temizlenmesi sonucu yeniden başladı.

AA | 19.06.2018 - 13:56..
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Terör saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen Tebriz-Van yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla karşılıklı olarak yeniden yapılıyor.

240 KİŞİ KAPASİTELİ

İran'ın Tebriz kenti ile Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 vagonlu ve 240 kişi kapasiteli treni, Van Garına ulaştı. Trenle gelen İranlı yolcular, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle kent merkezine getirildi.

KENTTE HEYECAN YARATTI

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tebriz-Van tren seferlerinin başlamasının kentte heyecan oluşturduğunu söyledi.

Tebriz-Van tren seferleri 3 yıl sonra yeniden başladı

İlk trenin Van'a ulaştığını, ilerleyen günlerde de seferlerin yoğun bir şekilde sürmesini, çok sayıda kişinin kente gelmesini beklediklerini anlatan Takva, "Bunu sadece Van için değil ülkemiz için de çok önemli bir gelişme olarak değerlendirmek gerekiyor. Yolcu vagonlarının bugün sabah saatlerinde ilimize ulaşmasını büyük bir sevinçle karşıladık. İran'da demiryolu ağları oldukça gelişmiş. Dolayısıyla Tahran ve İran'ın güney kentlerinden de önümüzdeki dönemde yolcu vagonlarının Van üzerinden ülkemize giriş yapacağını memnuniyetle ifade etmem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tebriz-Van tren seferleri 3 yıl sonra yeniden başladı

"ÜLKE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Tebriz-Van tren seferlerinin kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını kaydeden Takva, şöyle konuştu: "Kapıköy Sınır Kapısı bir ay içerisinde tamamlanacak. Sınır kapısının 24 saat esaslı çalışması ve tren yolculuğunun da başlaması başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacak. İran'da yurt dışına çıkış harçlarının düşürülmesiyle ilgili de İran parlamentosuyla görüşmeler yaptık. Bize bir ay içerisinde göreceli bir iyileştirme yapılacağını söylediler. Bu konuda umutluyum, önümüzdeki dönemde ücretlerin makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz."

Tebriz-Van tren seferleri 3 yıl sonra yeniden başladı


Turizmci Ömer İnanç da seferlerin ilin ekonomisini canlandıracağını belirterek, "En kısa zamanda gümrük harçlarının düzeltilmesiyle tren seferleri daha faal duruma gelecek. Seferlerle turizm anlamında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz." dedi.

Tebriz-Van tren seferleri 3 yıl sonra yeniden başladı

Tebriz-Van tren seferleri 3 yıl sonra yeniden başladı

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