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Tecavüz ettiği kadınlar öldürdü, savcı müebbet istedi

Manken yapmak bahanesiyle kandırdığı ve tecavüz ettiği kadınlar tarafından öldürülen adamın davasında savcı kadınlar için müebbet istedi.

24.07.2017 - 07:50
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Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da başlayıp İstanbul’un göbeği Taksim’deki bir otelin 401 No’lu odasında cinayetle biten olayın öyküsü iddianamede şöyle anlatıldı: 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Van’da anaokulu öğretmeni olan 30 yaşındaki Dilek D. ve Hatay’da öğrenci olan Gülşah Ş. ili Instagram’da tanıştı. Kendini uluslararası markaların reklamcısı olarak tanıtan Pala, 2 kadına çekimlerde modellik teklif etti. Kadınlar da talep üzerine Pala’ya müstehcen sayılabilecek fotoğraflarını gönderdi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Cüneyt Pala, ‘katolog çekimi’ için Dilek D. ve Gülşah Ş.’yle ayrı tarih ve şehirlerde buluştu. Otelde birkaç gün süren ‘çekimler’ qde kadınların müstehcen fotoğraflarını da çeken Pala, istekleri dışında cinsel ilişkiye de girdi. Bir de katalog çekimi, ulaşım gibi masrafların parasını hesabına yatırttı. Pala, sürekli para istemesinden şüphelenen Dilek D.’yi bu kez çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit etti.

Tecavüz ettiği kadınlar öldürdü, savcı müebbet istedi

Dolandırıldığını anlayan ve fotoğraflarını geri almak isteyen Dilek D., sahte bir hesap açarak Pala’nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden biri, 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Ş.’ydi. Gülşah, Pala’nın kendisini de mankenlik vaadiyle kandırdığını, parasını aldığını anlattı. Bunun üzerine 2 kadın Cüneyt Pala’ya suçüstü yapmak istedi. Ancak bunun mümkün olmadığını anlayınca da fotoğrafları silmek için İstanbul’da buluşmak üzere plan yaptılar.

BİBER GAZI, İP, BIÇAK

2 kadın, Taksim Meydanı’na 150 metre mesafedeki bir otelden 28 Nisan Cuma gecesi için oda kiraladı. Biber gazı, koli bandı, çamaşır ipi ve bıçak temin eden kadınlardan Gülşah Ş., gece yarısı Pala’yı otele davet etti. Pala, kadınların kiraladığı 401 No’lu otel odasına gitti. Plana göre Dilek D. odaya gizlice girecekti. Ancak kapıyı Cüneyt Pala açtı. Oyuna geldiğini anlayan Pala, Dilek D.’ye saldırarak yaraladı. Bu sırada Gülşah Ş. biber gazını sıktı. Boğuşma başladı. Dilek D.’nin bıçağı 2 defa sapladığı Cüneyt Pala öldü.

HUKUKİ ZEMİN

İddianamede, 2 kadının, fikir birliği içinde planlı bir şekilde hareket etmesi, Pala’daki yaraların öldürücü nitelikte olması nedeniyle kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi. 2 kadının kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçları amacıyla hareket ettiklerinden meşru hukuki bir zeminde bulunmadıklarından meşru müdafaa hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi. Ancak savcı ‘haksız tahrik’ indirimi istedi. Müebbet hapisleri istenen 2 kadın, tahrik indiriminden faydalanırsa 12-18 yıl arasında hapse çarptırılacak.

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