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Tecavüz sonrası hamile kalan çocuk doğum yaptı

İzmir'in Kiraz ilçesinde uğradığı tecavüz sonrası hamile kalan 14 yaşındaki çocuk, devlet koruması altına alındı.

30.05.2017 - 09:12
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İzmir’in Kiraz İlçesi’nde 13 Mart’ta rahatsızlanıp götürüldüğü hastanede 8 aylık hamile olduğu belirlenen M.A. doğum yaptı. M.A ifadesinde, mahallede oturan sütçü 28 yaşındaki Y.K. ile ilişki yaşadığını, birbirlerini sevdiklerini ve evlenmek için onunla beraber olduğunu söylemişti. Küçük kızla birlikte olmadığını iddia eden Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA TESTLERİ YAPILIYOR

Küçük kızın, 2 yıl önce de öz amcasının cinsel tacizine uğradığı yönünde ifade verdiği ve bunun üzerine amca M.A.’nın da tutuklandığı belirlendi. Habertürk'te yer alan habere göre M.A.’nın daha sonra ifadesini değiştirerek “Amcam beni dövdüğü için bu iftirayı attım. Bana tecavüz eden kişi şoför S.O.’dur” dediği öğrenildi. Amca tahliye edilirken 22 yaşındaki S.O. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre anne, baba ve amcasıyla birlikte yaşayan M.A., doğacak bebeğin ve kendisinin zarar görebileceği düşüncesiyle devlet korumasına alındı.

ERKEK BEBEK DOĞURDU

Geçen hafta kaldığı yurtta doğum sancıları başlayan M.A. hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede kalan küçük kız bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kilosu çok düşük olan bebek kuvöze konuldu. Bebeği kabullenmekte zorlandığı öğrenilen M.A.’nın yuvadaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından destek aldığı belirlendi. Bir ay daha devlet korumasında kalacak olan M.A. ve bebeğinin uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonrası ailesine verilip verilmeyeceği belirlenecek.

TUTUKLANAN TECAVÜZCÜ: BEBEĞİN BABASI BEN DEĞİLİM

M.A.’nın babası Ali A., maddi durumlarının iyi olmadığını, doğacak bebeğin devlet tarafından alınmasını, kızının ise kendilerine verilmesini istemişti. Tutuklanan Y.K.’nın “Bebeğin babası ben değilim” şeklindeki ifadesi üzerine savcılık DNA testi yapılmasını istemişti.

BEBEĞİN BABASI BELİRLENECEK

Tutuklu Y.K. ile bebekten kan örnekleri alındı. Daha önce de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki kişiden örnekler alınmıştı. Kan örnekleri ile karşılaştırma yapılarak bebeğin babası belirlenecek.

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