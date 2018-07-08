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Tecavüzün delili olan fotoğraf

Aracına binen kadına tecavüz etmeye kalkışan servis şoförü hakkında 22,5 yıl hapis cezası istendi.

DHA | 08.07.2018 - 13:11..
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28 yaşındaki A.Y., Alibeyköy otogarına gitmek üzere servis beklerken başka bir servis şoförü olan Rıdvan B. aracıyla yanına geldi.

A.Y. servisinin ne zaman geleceğini sordu. Rıdvan B. genç kadına kendisinin de Alibeyköy otogarına gittiğini, isterse götürebileceğini söyledi.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ

Genç kadın da araca binerek arka koltuğa oturdu. İddiaya göre şüpheli, aracı tenha bir yerde durdurdu ve genç kadını yere yatırıp öpmeye başladı. Bunun üzerine genç kadın Rıdvan B.’nin dudağını ısırdı.

FOTOĞRAF DELİL OLDU

Gözaltına alınan Rıdvan B. tutuklandı. 'Kendisi istedi' dedi ama savcı kadının direnmek için dudağını ısırdığını gösteren fotoğraflarla 22.5 yıl hapis istedi.

Tecavüzün delili olan fotoğraf

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