Tedavi edilemeyen kanser hücreleri de tedavi edilecek

Türkiye'de kadınlar arasında en çok rastlanan meme kanserinde erken tanı hayati bir önem teşkil ediyor. Kadınların ölüm oranı yüzde 16 iken, erkeklerin bu hastalıktan ölüm oranı 24.4 olarak belirlenmiş.

TEDAVİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Meme kanseri, genelde östrojen hormonunun fazla salgılanmasından kaynaklanıyor. Burada oluşan tümörün yayılmasının önüne geçmek için genelde östrojen engelleyici ilaçlar yazılır. Dünyada kanserin önüne geçmek için hâla birçok ilaç, yöntem ve ekipman üzerine çalışmalar yürütülüyor.

HASTALARA UMUT OLACAK

Functional Cancer Epigenetics Enstitüsü Müdürü Dr. Myles Brown ve arkadaşları bazı gen mutasyonlarının kanser hücrelerini nasıl daha esnek hale getirip metastazı kolaylaştırdığını araştırdı. Araştırmalar geleneksel tedaviye yanıt vermeyen kişiler için kullanılarak umut olabilecek.

THZ1 KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

Araştırmalara göre; ısrarcı ve geçmeyen kanser tümörleri THZ1 ile tedavi edilebilecek. THZ1 ile tümörlerin yayılmasının önüne geçilecek.