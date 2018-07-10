Teff buğdayı nedir

Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere çeşitleri bulunan teff buğdayı, genellikle Kuzey Etiyopya’da yetiştirilir.

ÇÖLYAK HASTALARINA ÖNERİLİR

Teff buğdayının tadı kestaneye andırırken mangenez, demir, lif, protein, B vitamini ve çinko zengini besinler arasındadır. Glutensiz olması nedeniyle özellikle çölyak hastalarına önerilir.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇER

Bu buğday türü; kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer, bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminizin daha rahat ve sağlıklı işlemesini sağlar.