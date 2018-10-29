taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.55385
Euro
6.32525
Altın
1228.79
Borsa
90541.53
Gram Altın
219.403

Tekelti Dağı'nda 29 Ekim kutlaması

Iğdır'da bir araya gelen 32 dağcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Tekelti Dağı'nın zirvesine tırmandı.

AA | 29.10.2018 - 11:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ağrı, Kars ve Iğdır'dan gelen dağcılar Tuzluca ilçesinde toplanarak, Tekelti Dağı'nın eteklerindeki Akoluk köyüne hareket etti.

3 SAATTE TIRMANDILAR

Burada son hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, yaklaşık 3 saatte Doğu Anadolu'nun en zorlu dağlarından olan 2 bin 550 metre rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

Grup, dağın zirvesinde "29 Ekim'in 95. Yıl Dönümünü Kutluyoruz", "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına da dikkati çekmek isteyen dağcılar ayrıca, "Sağlığıma Dokunma, El Kaldırma, Elini Sürme" yazılı pankartlara da yer verdi.

Tekelti Dağı'nda 29 Ekim kutlaması

ZİRVEDE TÖREN

Etkinliğe katılan dağcılardan Muhammed Akkuş, "Zor şartlarda, topyekün bir mücadele ruhuyla bu Cumhuriyet'i bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız elim 15 Temmuz olayını da millet ruhuyla, birlik ve beraberlikle bertaraf ederek Cumhuriyet'imizin ne kadar güçlü olduğunu, sağlam temeller üstüne kurulmuş olduğunu kanıtlamış olduk." dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda da pankart açtıklarını aktaran Akkuş, "Şiddet olaylarını kınıyoruz. Sağlık çalışanları olmazsa bizim sağlığımız olmaz. Bize hizmet veren, zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımızın durumunu da dile getirmek istedik." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına zirvede gerçekleştirilen törenin ardından inişe geçen dağcılar, yaklaşık 2 saatte Akoluk köyüne ulaştı.

Tekelti Dağı'nda 29 Ekim kutlaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

173
Merkel kan kaybediyor

Merkel kan kaybediyor

17
Cocu'nun maç sonu görüntüsü

Cocu'nun maç sonu görüntüsü

67
Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

82
Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

Hakan Sabancı: Askerlikte günler geçmedi

40
Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

101
İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM