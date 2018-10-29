Tekelti Dağı'nda 29 Ekim kutlaması

Ağrı, Kars ve Iğdır'dan gelen dağcılar Tuzluca ilçesinde toplanarak, Tekelti Dağı'nın eteklerindeki Akoluk köyüne hareket etti.

3 SAATTE TIRMANDILAR

Burada son hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, yaklaşık 3 saatte Doğu Anadolu'nun en zorlu dağlarından olan 2 bin 550 metre rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

Grup, dağın zirvesinde "29 Ekim'in 95. Yıl Dönümünü Kutluyoruz", "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına da dikkati çekmek isteyen dağcılar ayrıca, "Sağlığıma Dokunma, El Kaldırma, Elini Sürme" yazılı pankartlara da yer verdi.

ZİRVEDE TÖREN

Etkinliğe katılan dağcılardan Muhammed Akkuş, "Zor şartlarda, topyekün bir mücadele ruhuyla bu Cumhuriyet'i bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız elim 15 Temmuz olayını da millet ruhuyla, birlik ve beraberlikle bertaraf ederek Cumhuriyet'imizin ne kadar güçlü olduğunu, sağlam temeller üstüne kurulmuş olduğunu kanıtlamış olduk." dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda da pankart açtıklarını aktaran Akkuş, "Şiddet olaylarını kınıyoruz. Sağlık çalışanları olmazsa bizim sağlığımız olmaz. Bize hizmet veren, zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımızın durumunu da dile getirmek istedik." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına zirvede gerçekleştirilen törenin ardından inişe geçen dağcılar, yaklaşık 2 saatte Akoluk köyüne ulaştı.