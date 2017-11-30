Tekirdağ'da 4 terör şüphelisi tutuklandı

27 Kasım'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 1 kişi ise devam eden dosyası nedeniyle başka bir ile gönderildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

PKK OPERASYONU

Tekirdağ merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ile Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 4'ü ilk sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.