Tekirdağ'da 7 asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın askeri yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 asker gözaltına alındı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE ALINDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen Muratlı İlçesi eski Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener de gözaltına alındı.