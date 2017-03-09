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Tekirdağ'da 71 yaşındaki kadının hac hayalleri çalındı

71 yaşındaki Sevim Deveci, bu yılki kurada kutsal topraklara gitmeye hak kazandı ancak, 10 yıldır beklediği hayali yarım kaldı.

09.03.2017 - 13:45
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Sevim Deveci'nin 3 yıl önce yardım bahanesiyle evine gelen bir kişi tarafından hac için biriktirdiği altınlar çalındı.

Bu yıl gerçekleşen kurada hacca gitmeye hak kazanan Deveci, gerekli parayı 4 gün içerisinde ödeyemezse bu yıl kutsal topraklara gidemeyecek.

İLK BAŞVURUYU 2007'DE YAPMIŞTI

Deveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007 yılında hac için başvuruda bulunduğunu, 2010 yılında da gitmeye hak kazandığını ancak hac parasını bir yakınına borç verdiği için gidemediğini söyledi.

Tekirdağ'da 71 yaşındaki kadının hac hayalleri çalındı

"GERİ GELDİĞİMDE ALTINLARIM VE PARALARIM YOKTU"

Hac başvurusunu 2011 yılında güncelleyerek yeniden hacı olabilmek için beklemeye başladığını anlatan Deveci, "3 yıl önce evime bir adam geldi ve bana yardım için para getirdiğini söyledi. Bana 100 lira verdi ve 50 lirasını dışarıda araçta bekleyen kişiye geri vermem gerektiğini söyledi. O sırada evde paralarımı ve altınlarımı sakladığım yeri fark etti. Ben 50 lirayı geri vermek için evden çıktım, ancak geri geldiğimde altınlarım ve paralarım yerinde yoktu." dedi.

Tekirdağ'da 71 yaşındaki kadının hac hayalleri çalındı

YAKALANDI AMA PARAM GERİ GELMEDİ

Hacca gidebilmek için biriktirdiği altınlarının çalındığını fark edince üzüldüğünü anlatan Deveci, "4 bilezik, 4 Reşat altını, bir küçük altın ve bin 500 lira param çalındı. Polise başvurdum, o kişi yakalandı ama param geri gelmedi." diye konuştu.

Bu yıl hak kazanmasına rağmen hacca gidemeyeceğini ve çok üzüldüğünü ifade eden Deveci, çok üzgün olduğunu söyledi.

Öte yandan, olayla ilgili 3 yıl önce polis ekiplerince yakalanan T.D'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, ancak daha sonra farklı bir suçtan dolayı tutuklandığı öğrenildi.

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