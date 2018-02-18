Tekirdağ'da ağlara 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

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Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

Enver Paşa'nın torunu Mihrişah Mayatek canlı yayında soruları yanıtladı. Enver Paşa ile Atatürk arasındaki ilişkinin sorulduğu Mayatek, "Enver Paşa'yı bilmem ama babam çok severdi." dedi.