taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Tekirdağ'da ağlara 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Marmara Ereğlisi kıyılarında, balığa çıkan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında köpek balığı yakaladı.

İHA | 18.02.2018 - 21:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tekirdağ'ın Marmara denizine kıyısı bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde, 10 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte sabah saatlerinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açıldı.

TEZGAHTA SERGİLENDİ

Marmara Ereğlisi kıyılarında, ağlarına büyük balık takıldığını düşünen Şenses ve arkadaşı, ağı topladıklarında camgöz cinsi köpek balığı yakaladıklarını fark etti.

Tekneye aldıkları köpek balığını Marmara Ereğlisi'ndeki balıkçı tezgahında sergileyen Ahmet Şenses ile arkadaşı, balığın İstanbul'daki bir restorana satılacağını söyledi.

Tekirdağ'da ağlara 1,5 metrelik köpek balığı takıldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı

Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı

55
Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

Enver Paşa'nın torunu Atatürk ve Enver Paşa'yı anlattı

71
Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Chelsea-Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

63
PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

PKK'ya katılan İngiliz ülkesinde gözaltına alındı

26
Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor

118
Netanyahu İran'ı tehdit etti

Netanyahu İran'ı tehdit etti

62
Galatasaray deplasmanda yine mağlup

Galatasaray deplasmanda yine mağlup

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM