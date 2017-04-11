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Tekirdağ'da bir kişi eşi gelmediği için evini yaktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşinin gelmemesine sinirlenerek evini ateşe verdiği belirtilen kişi gözaltına alındı.

11.04.2017 - 02:22
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Tekirdağ'da bir kişi eşi gelmediği için evini yaktı

Turgut Mahallesi Hoca Veli Sokak'taki bir binanın en üst katında yaşayan İ.G. evinin önünde "Karımı getirin, getirmezseniz evimi yakarım." diye bağırdı.

EVİ ATEŞE VERİP GİTTİ

Eşinin gelmemesi üzerine, evi ateşe veren İ.G, daha sonra buradan ayrıldı. 
Alevlerin yükseldiğini gören komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.  Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, İ.G'yi gözaltına aldı.

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