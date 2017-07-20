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Tekirdağ'da ByLock kullanan 10 kişi tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kişiden 10'u hakkında karar çıktı.

20.07.2017 - 11:17
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fetö

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 128 sanıktan 23'ünün daha işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan 10'unun tutuklanmasına karar verdi, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 48 kişinin işlemleri sürüyor.

TEKİRDAĞ OPERASYONU

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, veteriner, öğretmen, doktor, hemşire, esnaf, işçi ve polis gibi meslek gruplarına mensup kişiler, iş adamları, ev kadınları ve öğrencilerin de aralarında olduğu 128 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 57'si adliyeye sevk edilmiş 15'i tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 42 kişi de serbest bırakılmıştı.

Yeni adliyeye sevk ve tutuklamalarla, zanlılardan 80'i adliye sevk edilmiş, bunlardan 25'i tutuklanmış, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 55 kişi de serbest bırakılmış oldu.

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