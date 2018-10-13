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Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi'ne dökülen Kamara Deresi'nin renkli akması nın ardındani, derenin denizle buluştuğu noktaya şerit çekilerek denize girmek yasaklandı.

DHA | 13.10.2018 - 05:21..
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Kamara Dere Mahallesi'nden geçen ve mahalle ile aynı adı taşıyan dere kirlenip zaman zaman kızıl zaman zaman da siyah renge bürünüp akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizi'ni de kirleten derenin kirliliğinden tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine Marmara Eğrelisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, sudan numuneler aldı.

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

ATIK SU HATTI BULUNDU

Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, dere yatağına kadar inip, dere yatağına bağlı olan ve toprak altından gelen ancak hangi firmadan geldiği henüz tespit edilemeyen borudan akan zehirli olduğu düşünülen atık su hattını buldu. Ekipler, kirliliğe neden olan tesisin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bölgeye şerit çekilip, 'Denize girmek yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır' yazılı tabela asıldı.

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

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