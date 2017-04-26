Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu

Şarköy ilçesinde yaşayan A.Y, kendisini 'müsteşar, savcı ve polis' olarak tanıtan biri tarafından, "Hesabınızdan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e para gönderildi", "Müstehcen fotoğraflarınız internet sitelerine konuldu", "Bankalara 100 bin lira kadar borcunuz oldu" denilerek, ölümle tehdit edilip para vermeye ikna edildi.

Bunun üzerine A.Y. hesabında bulunan 20 bin 750 lirasını evinin kapısına gelen ve kendini 'polis' olarak tanıtan kişiye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y. durumu polis ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, A.Y. ile iş birliği yaparak şüpheliyle randevu ayarladı.

Şüpheliyi arayan A.Y. bir emlakçı ile dükkan satışı yaptığını ve bu satıştan 200 bin lira aldığını belirtmesi üzerine adının M.A. olduğu öğrenilen şahıs yeniden paraları almak üzere eve geldi.

M.A. bir miktar paranın bulunduğu çantayı A.Y'den aldığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.