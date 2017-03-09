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Tekirdağ’da el yazması Kuran-ı Kerim bulundu

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

09.03.2017 - 16:00
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tekirdağ

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri tespit eden polis, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adreslere mahkeme kararıyla baskın düzenledi.

EL YAZMASI KURAN-I KERİM BULUNDU

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim ile Selçuklu dönemine ait 400 gümüş sikke, tarihi eser niteliğinde 11 obje ve bir antika tabanca bulundu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler ise incelenmesi için Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da el yazması Kuran-ı Kerim bulundu


Tekirdağ’da el yazması Kuran-ı Kerim bulundu

Tekirdağ’da el yazması Kuran-ı Kerim bulundu

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