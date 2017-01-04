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Tekirdağ'da kapkaç anı kamerada

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kadının çantasının gasp edilme anı, güvenlik kameralarını yansıdı.

İHA | 04.01.2017 - 16:34
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KAPKAÇ

Tekirdağ'da bir marketten alışveriş yapan Vildan A.’nın caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan şahıs kadının çantasını alıp kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Vildan A.’nın polise haber vermesi üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Örgütlü Suçlar ve Araştırma Bürosu ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Tekirdağ'da kapkaç anı kamerada VİDEO

TUTUKLANDI

Kimliğini tespit ettikleri şahsın Bayram C. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı evinde gözaltına aldı. Bayram C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bayram C.’nin, Vildan A.’nın çantasını alarak uzaklaşması görülüyor.

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