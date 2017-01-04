Tekirdağ'da kapkaç anı kamerada

Çinli iki şirketin oluşturduğu konsorsiyum, Kamboçya'da dünyanın en yüksek ikiz kulelerini yapmak üzere anlaşma sağladı.

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

5

Hamilelikte en çok merak edilen sorular ve cevapları

Eğer hamileyseniz ve bu sizin ilk hamileliğiniz ise muhtemelen bu sorular sizin de aklınızı kurcalıyor. O halde bu haber sizin için...