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Tekirdağ'da Suriyeliyi gasp eden hemşehrisi tutuklandı

Tekirdağ'da Suriyeli bir kişiyi gasp ettiği iddia edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İHA | 29.10.2018 - 06:56..
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Suriyeli bir şahsın gasp edilmesiyle ilgili adliyeye çıkarılan 9 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1'İ DE SURİYELİ

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Suriyeli bir şahsın telefonu gasp edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan 9 kişi, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i Suriyeli olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

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