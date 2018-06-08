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Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

Yolcu otobüsünün 16 ton mazot yüklü olan tankere arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, tankerin alev almamasıyla olası bir faciayı önledi.

DHA | 08.06.2018 - 11:47..
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İstanbul'dan aldığı yolcularla Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giden Tahsin Tiryaki yönetimindeki Şarköy Turizm'e ait yolcu otobüsü, İstanbul karayolu üzerindeki Beyazköy mevkiinde, önündeki Adem Alpaslan'ın kullandığı akaryakıt yüklü tankere çarptı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

10 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan yakıt tankeri, yolun sağındaki su kanalına devrildi. Ön tarafında hasar meydana gelen otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılarak, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumun ağır olduğu bildirildi.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

TANKERİN YANMAMASI FACİAYI ÖNLEDİM

Otobüsün çarpması sonucu devrilen tankerde ise 16 ton mazot yüklü olduğu belirtildi. Çarpma sırasında tankerin alev almaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

"İÇİM GEÇMİŞ"

Otobüste bulunan yolculardan Müberra Yükselir, "Otobüste uyumuştum, güm diye bir ses gelince uyandım. Otobüsün ön tarafı gitmişti. Şoför de bize, 'Benim de içim geçmiş. Özür diliyorum sizlerden' dedi. Bir tane yaşlı bir bayan vardı durumu kötüydü." dedi.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

"KANUNA UYGUN GÖRÜLEN HIZLA İLERLİYORDUM"

Otobüsün arkadan çarptığı tankerin sürücüsü Adem Alpaslan ise "Ben normal sağ şeritten kanuna göre uygun görülen 50 kilometre hızla ilerliyordum. Sonra birden bir gürültü ile savrulup direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracım yoldan çıkarak devrildi." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı



Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı



Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı



Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı



Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı

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