23 yıllık şoför Merdiye Atasoy

Tekirdağ'da yaşayan ve daha önce otobüs, kamyon, minibüs şoförlüğü yapan, şu an belediyede otomobil şoförü olarak çalışan "Şoför Nebahat" olarak anılan 42 yaşındaki Merdiye Atasoy, 23 yıldır evinin geçimini sağlıyor.

Kullandığı araçların ehliyetlerini de tek tek alan Atasoy, belediyenin gözde şoför personeli arasında yer alıyor.

Lise öğrencisi kızıyla yaşamını sürdüren Atasoy, evininin geçimini sağlamak için dört elle sarıldığı direksiyonuyla evine ekmek götürüyor.

"BÜYÜK ARAÇ KULLANMAYI DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşta arabalara merakı olduğunu ve 23 yıldır yollarda çeşitli araçları kullandığını anlattı.

İlk ehliyetini 19 yaşında aldığını, ardından diğer araçların ehliyetlerini edindiğini anlatan Atasoy, şunları kaydetti: "İlk ehliyetimi yaşım gereği C sınıfı aldım. Belirli bir süre sonra ehliyetimi büyüttüm ve askeriyede servis şoförlüğü yaptım. Halk otobüslerinde de 2 yıl şoförlük yaptım. Taksiyi kullanmak benim için basit. Ben büyük araçları kullanmayı daha çok seviyorum. Kamyon da kullandım. Otobüsü kendime daha çok yakıştırıyorum. Bir şoförün araç seçme durumu yok verilen görevi yerine getirmesi gerekiyor ve elimden geleni yapıyorum. Belediyede görev verilen bütün araçlarda görev yaparım. Şu anda taksi kullanıyorum, belediyenin evrak işleriyle ilgileniyorum."





"İŞ AYRIMCILIĞI BENİM KAFAMDA HİÇBİR ZAMAN OLMADI"

Belediyede çeşitli birimlerde farklı araçları kullandığını aktaran Merdiye Atasoy, "Kadın olarak bizlerin yapacağı hatalar affedilmez, unutulmaz. Erkek yapınca hoşgörülüyor, kadın yapınca daha farklı algılanıyor. Ben trafikte şimdiye kadar hiç kötü bir şey yaşamadım. Herkes beni olumlu karşıladı ve bana destek oldu. İş ayrımcılığı benim kafamda hiçbir zaman olmadı" dedi.

"KADININ NAİFLİĞİNİ TRAFİKTE YANSITIYORUM"

Lise öğrencisi bir kızı olduğunu ve kızı için mücadele ettiğini dile getiren Atasoy, hayat koşturmacasının devam ettiğini ve emekli olmayı düşünmediğini belirtti.

Şoförlüğü severek yaptığını dile getiren Atasoy, şunları söyledi: "Elim ayağım tutana kadar çalışmaya devam edeceğim. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Sadece direksiyon şoförü değilim. Araç kullanırken araçta meydana gelen bazı arızalarda lastik değiştirme gibi arızaları kendim halledebiliyorum. Ufak çaplı kazalar oldu ama şimdiye kadar büyük bir kaza yaşamadım. Tekirdağ'da belediyede taksi, otobüs, kamyon kullanabilen tek kadın şoförüm. Trafikte kadın gören bazı şoförler bazen yadırgıyor ama bu duruma da zamanla alıştım. Dış görünüşte önemli, topluma hizmet veriyoruz. Gerektiğinde araç içerisinde makyaj da yapıyorum tabii ki park halindeyken. Trafik kurallara çok dikkat ediyorum. Yayalara yol veriyorum. Kadın naifliğini trafikte yansıttığımı düşünüyorum."



