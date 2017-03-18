taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Tekmeci saldırganı serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı

Tekmeci saldırganı serbest bırakarak kamuoyunda tartışmalara yol açan hakim hakkında, FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı çıktı.

18.03.2017 - 12:03
  1. Haberler
  2. Gündem
Tekmeci saldırganı serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

26'SI GÖZALTINA ALINDI

İhraç kararından sonra 55 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 26'sı yakalandı.

TEKMECİYİ SERBEST BIRAKAN HAKİM FETÖ'CÜ

Habertürk'ün haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan 2'si Anadolu Adliyesi'nde görevli. Bunlardan biri Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İbrahim Uyanık. Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun ilk celse tahliyesine karar veren, yargılamayı yapan hakim.

Tekmeci Abdullah Çakıroğlu hakkında yakalama kararı haberi

Tekmeci saldırganı serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

116
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

17
THY uçuş rakamlarını açıkladı

THY uçuş rakamlarını açıkladı

49
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

45
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

115
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

8
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM