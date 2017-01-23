taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.463
USD
3,7651
EURO
4,0492
ALTIN
147,05
PETR
55,4600

Tekneleri batan çift buz kütlesine çıkarak kurtuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde donan göldeki ağlarını almak için açılan balıkçı çift, batan tekneden buz kütlesi üzerine çıkarak kurtuldu.

23.01.2017 - 11:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

beyşehir

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde balıkçılar, ağlarını alabilmek için 5 tekneyle buzları kırarak göle açıldı.

Açıklarda ağlarını aramaya başlayan balıkçı teknelerinden birine iki buz parçası çarptı. Buz parçaları arasında sıkışan tekne, gövdeden delinerek su almaya başladı.

Batmak üzere olan teknedeki Halil ve eşi Rahşan Civcir, buz parçalarının üzerine çıktı. Çevredeki balıkçılar, çifti kayıklarına alarak kurtardı.

BÜYÜK STRES YAŞADIK

Çiftin suya gömülen teknesi, uzun süren aramaların ardından bulunarak kıyıya getirildi. Halil Civcir, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük stres yaşadıklarını, moralinin bozuk olduğunu söyledi. Balıkçı Musa Yılmaz da 5 tekneyle göldeki ağları kontrol etmeye gittiklerini belirterek, "Arkadaşın kayığını poyraz esmesiyle buz sıkıştırdı. Kayıkları batınca buzun üstüne çıkarak kurtuldular." dedi.

Bu arada, başka bir teknedekiler de buz parçalarının çarpması nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar, teknelerindeki suyu kovalarla boşaltarak kıyıya uluşmayı başardı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

58
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

45
Adil Gür'ün referandum tahmini

Adil Gür'ün referandum tahmini

149
Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

75
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

51
Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmeleri başladı

32
Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM