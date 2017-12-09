Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı

Konya’ya yeni şubesini açan bir teknoloji mağazası açılışa özel indirimli ürün satışı yapacağını duyurdu.

İndirimi duyan vatandaşlar gece saatlerinden itibaren mağaza önünde beklemeye başladı. Vatandaşlar saat 10.00’da açılışı gerçekleşecek mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Kuyrukta zaman zaman vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar, "Sıraya gir" sloganları atarken, yoğunluk üzerine güvenliği sağlamak için açılış alanına Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

İZDİHAM YAŞANDI

Saat 10.00’da geldiğinde mağazasının kapılarının açılması üzerine vatandaşlar, mağazaya akın ederek indirimli ürün almak için birbiriyle yarıştı. İzdihamda fenalaşan bir kadın ise ambulansa alınarak müdahale edildi. Mağaza içerisinde de fenalaşan bir kadına ise vatandaşlar tarafından su verildi.

Konya'da 'indirim' izdihamı- VİDEO

Açılış için bekleyen vatandaşlar ise erken saatlerden beri orada olduklarını söyleyerek, indirimli ürün almak için geldiklerini belirtti. Açılış alanında polis ve sağlık ekipleri ise hazır bulundu.