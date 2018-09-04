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Tel örgülerden geçmek isterken can verdi

Yalova'da yolun karşı tarafına geçmek için tel örgülerin üzerinden atlarken, dengesini kaybederek hızla geçen aracın üzerine uçan şahıs, hayatını kaybetti.

İHA | 04.09.2018 - 02:12..
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Akşam saat 21.00 sularında Atatürk Bulvarı’nı ortadan ayıran tel örgülerin yanına gelen Emre Mangır (34), tel örgülere tırmanarak yolun diğer tarafına geçmek istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dengesini kaybeden şahıs, bu esnada Kocaeli istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Şahin Y. (28) idaresindeki 77 EL 945 plakalı aracın üzerine düştü.

Hızla gelen aracın çarpması ile metrelerce savrularak asfalta düşen Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Emre Mangır’ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Araç sürücüsü Şahin Y. gözaltına alınırken, ölen şahsın cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sırasında araçta bulunan Y.Y, şahsın bir anda ön cama düştüğünü, ne olduğunu fark edemediklerini dile getirdi.

Tel örgülerden geçmek isterken can verdi VİDEO

Tel örgülerden geçmek isterken can verdi

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