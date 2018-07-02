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Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik

Kilis’te, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlikler gönderilmeye başlandı.

İHA | 02.07.2018 - 16:17..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Kilis’teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Münbiç sınırına tank, kirpi diye tabir edilen mayına dayanıklı zırhlı araçlar gönderilmeye başlandı.

SEVKİYATLAR TEL RIFAT İLE MÜNBİÇ KIRSALINA

Kilis’te, konuşulu bulunan karakollardan askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Tel Rıfat ile Münbiç kırsalına yapılıyor.

Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik

Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik

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