Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik

Kilis’te, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlikler gönderilmeye başlandı.

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Alzheimer kadınların kişiliğini değiştiriyor

Alzheimer’ın bireylerin davranışlarında değişikliklere neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, hastanın kişilik yapısı ve geçmişte yaşadığı olayların kişilik değişiminde etkisi olduğunu ifade etti.