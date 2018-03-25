taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

AA | 25.03.2018 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı.

Tel Rıfat halkının kent meydanında, şehirlerinin  terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

Tel Rıfat yakınlarına askeri yığınak VİDEO

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Zeytin Dalı'nda 3740 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı, partisinin Ordu İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nda 3740 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı'ndan "Vuralım, ölelim" sloganlarına tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu İl Kongresi'nde "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganı atanları uyardı "Bize yakışmaz" dedi.
Fikirci Bey yazdı: KANON
Türkiye'nin bir orta yolu yok. Orta yolu oluşturması gereken bir ana akım medyası ise hiç yok. Amiral gemisi denenlerin 15 yıldır hiçbir öngörülerinin tuttuğu yok..
Atatürk Havalimanı'nda yolcular taksilerden şikayetçi
Türkiye'nin en büyük kapısı Atatürk Havalimanı'nda taksicilerin kısa mesafe yolcularını almamasıyla ilgili Kooperatif Başkanı "Böyle bir şey söz konusu değil, olursa ihraç ederiz." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

32
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

22
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

51
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

9
Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

84
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

72
Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi

Yunanistan, ABD'den gelen 3 FETÖ'cüyi geri gönderdi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM