Telefon ve bilgisayarlar yorgunluk sebebi

Son dönemlerde kişiler arasında artan en önemli sorunlardan biri yorgunluk olarak göze çarpıyor. Herkes kendini yorgun, bitkin, hatta uykudan uyansa bile bitkin hissediyor. Bu konu derinlemesine incelense de bir sonuca ulaşmadı. Bilim insanları da kişilerin bu kadar kendini yorgun hissetmesi ile ilgili araştırmalarını artırdı.

CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON ÖNEMLİ ETKENLERDEN

New Scientist'ta yer alan habere göre, ABD Massachussetts'teki Smith Koleji'nden nörobilimci Mary Harrington, konuyla ilgili derinlemesine bir araştırma gerçekleştirdi ve sorunun günün saatine göre bedensel bazı aktivitelerimizi düzenleyen biyolojik ya da diğer adıyla sirkadyen saatteki bozulmalardan kaynaklı olabileceğini ortaya koydu. Bu bozulmaya ise yanımızdan hemen hemen hiç ayırmadığımız cep telefonu, televizyon ve bilgisayarların yaydığı yapay ışıkların neden olduğu belirtildi.

SİRKADYEN RİTMİ DEĞİŞİYOR

Peki nedir bu sirkadyen ritim... Sirkadyen ritim; biyolojik, fizyolojik ve sosyal davranışlarımızın yirmi dört saatlik senkronizasyonundan sorumlu olduğu biliniyor. Dahili zamanlayıcılar günün saatine uygun olarak nasıl davranmamaız gerektiğini belirliyor.

Üst kayizmatik çekirdek olarak adlandırılan bir ana saat bütün bu süreci kontrol ediyor. Gün boyunca retinaya çarpan ışıkla ilgili üst kayizmatik çekirdeğe bilgi gönderiliyor. Çekirdek de bilgiyi sürekli olarak birden fazla yere iletiyor ve böylece kan basıncı, vücut sıcaklığı gibi fizyolojik olayları düzenleyen hormonlar salgılanıyor.

KAYİZMATİK ÇEKİRDEK KARIŞIKLIK YAŞIYOR

Nörolog Harrington, çevredeki ışık miktarının oldukça belirleyici olduğunu belirtiyor. Harrington'a göre; gün içinde özellikle de cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi yapay ışıklara maruz kalmanın kayizmatik çekirdekte karışıklığa neden olduğunu bunun da vücut saatini bozduğunu ifade ediyor. Harrington ayrıca, "Eğer gündüz saatlerinde uykudan ayılamamış hissediyorsanız gece vakti ise uykunuz gelmiyorsa iyi ayarlanmamış bir biyolojik saat bunun sorumlusu olabilir. " diye konuştu.

YORGUNLUKTAN KURTULMAK İÇİN İPUÇLARI

Bu yorgunluktan kurtulmak ise oldukça basit. Her sabah 20 dakikanızı dışarıda geçirin, akşamları ekranları 22.00'dan itibaren kapatın. Uygulanabilecek diğer bir yöntem ise egzersiz yapmak. Bilim insanları düzenli yapılan egzersizin düzenleyici çekirdeği ‘sıfırladığının' altını çiziyor.