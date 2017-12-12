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Telefonda başlayan kavga kanlı bitti

Antalya’da iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve “Adres ver gel orada görüşelim” dediği öğrenilen Mehmet Öztürk, vurularak öldürüldü.

İHA | 12.12.2017 - 10:52..
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde meydana gelen olayda, 07 YLT 67 plakalı aracıyla hale sebze getiren 40 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Öztürk, iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve "Adres ver gel orada görüşelim" dediği öğrenilen 44 yaşındaki İlyas Ateş ile karşılaştı.

Mehmet Öztürk ve İlyas Ateş hal içerisinde bir süre tartıştıktan sonra, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklere davrandılar.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Mehmet Öztürk’ten önce pompalı tüfeğine davranan 44 yaşındaki İlyas Ateş, Mehmet Öztürk’ü vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Öztürk kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan halde görevli güvenlik görevlileri olay yerine geldi.

Telefonda başlayan kavga kanlı bitti

Bu esnada İlyas Ateş, 07 MJE 06 hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 40 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Telefonda başlayan kavga kanlı bitti

Hal içerisinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayı görenlerin ifadesine başvururken, kamyonetin yakınında ayakkabı ve bira kutusu olduğu gözlendi. Polis ekipleri ayrıca, Mehmet Öztürk’ün yanı başındaki pompalı tüfekte incelemelerde bulundu.

Telefonda başlayan kavga kanlı bitti

Olay yeri incelemenin ardından Öztürk’ün cansız bedeni cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

15 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Mehmet Öztürk’ü öldüren 44 yaşındaki İlyas Ateş, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi 328 Sokak’ta yakılarının yanına giderken 15 dakika sonra yakalandı.

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