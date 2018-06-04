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Telefonla konuşurken horozun saldırısına uğradı

İstanbul Beylerbeyi'nde, telefonla konuşarak yolda yürüdüğü sırada aniden bir horozun saldırısına uğrayan adam şoke oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 04.06.2018 - 07:10..
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Beylerbeyi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında, bir villanın önündeki kümesinden çıkan horoz o sırada yoldan geçen Abbas Özen'e saldırdı. Telefonla konuştuğu sırada neye uğradığını şaşıran Özen yere düştü.

Daha sonra ayağa kalkan Özen, horozu uzaklaştırmak için tekme savurdu. İlk tekmeyi savuşturan horoz, Özen'in peşinden gitmeye devam edince ikinci tekmeyi yedi. Özen daha sonra yoluna devam etti. Horoz saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Telefonla konuşurken horozun saldırısına uğradı

"KENDİMİ SAVUNMA FIRSATIM OLMADI"

Horozla yaşadığı anları anlatan Abbas Özen "Cuma günü namaza giderken horoz bana saldırdı. O anda bir boşluğuma gelerek yere düştüm. Düştüğüm anda telefonum kırıldı, bileğim ağrıdı. Etrafımdaki insanlara çaktırmamak için kendimi bir an önce toparlamaya çalıştım.  Ama yine de etkilendim. Kendimi savunmak için  bir şeyler yaptım. Kendimi savunmaya fırsat bile kalmadı." diye konuştu.

Telefonla konuşurken horozun saldırısına uğradı

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