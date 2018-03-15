Telomer nedir

Telomer; DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parça olarak biliniyor. Vücudumuzdaki tüm hücreler DNA sarmalları ucunda bulunur.

YAŞLANDIKÇA KISALIYOR

Hücrelerimizin bizi sağlıklı ve genç tutabilmesi için telomerler kısalır. Bilidiği üzere DNA telomeri yaşladıkça bu nedenle kısalıyor.

HER YIL KISALMA MEYDANA GELİYOR

Bir embriyonun ise telomer uzunluğu 15.000 BP (base pair-baz çift) olarak ölçülüyor. Bebek doğduğunda ise 10.000 BP olarak belirlenir. Daha sonra bu telomerler kısalıyor ve her yıl yaşam şekline bağlı olarak 50-200 BP/yıl kısalıyor.