taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.525
USD
3,8965
EURO
4,8218
ALTIN
165,78
PETR
64,8400

Telomer nedir

Telomer; DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parça...

  1. Haberler
  2. İpucu

vhö

Telomer; DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parça olarak biliniyor. Vücudumuzdaki tüm hücreler DNA sarmalları ucunda bulunur.

YAŞLANDIKÇA KISALIYOR

Hücrelerimizin bizi sağlıklı ve genç tutabilmesi için telomerler kısalır. Bilidiği üzere DNA telomeri yaşladıkça bu nedenle kısalıyor.

HER YIL KISALMA MEYDANA GELİYOR

Bir embriyonun ise telomer uzunluğu 15.000 BP (base pair-baz çift) olarak ölçülüyor. Bebek doğduğunda ise 10.000 BP olarak belirlenir. Daha sonra bu telomerler kısalıyor ve her yıl yaşam şekline bağlı olarak 50-200 BP/yıl kısalıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Egzama nedir
Egzama, pek çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilen deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen oldukça yaygın bir deri hastalığıdır.
Sinir gazı nedir
Sinir gazı; kişinin sinir sistemini zedeleyerek hayati fonksiyonlarını felce uğratır.
Yol hipnozu nedir
Yol hipnozu ya da diğer adıyla "gözler açık uyumak", her sürücünün başına gelebilecek tehlikeli bir durumdur.
Kinoa nedir
Kinoa, içeriğindeki yüksek protein ve aminoasit miktarı ile vücuttaki gerekli birçok besin kaynağını sağlar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kitle iletişim özgürlügü nedir

Kitle iletişim özgürlügü nedir

2
Kulak ağrısı neden olur

Kulak ağrısı neden olur

1
Steadicam nedir

Steadicam nedir

1
Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

Toboroçi ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir

3
Federal Devlet nedir

Federal Devlet nedir

11
Gözlere iyi gelen gıdalar

Gözlere iyi gelen gıdalar

5
Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

4