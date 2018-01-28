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TEM otoyolunda zincirleme kaza

Büyükçekmece'de seyir halinde giden katı atık TIR'ı, önce önünde giden eskort aracına daha sonra da TIR üzerinde götürülen iş makinesine çarptı.

DHA | 28.01.2018 - 06:18..
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TEM Otoyolu İstanbul istikametinde gece saat 03:30 sıralarında meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 LD 9807 plakalı katı atık taşıma TIR'ı seyir halinde giderken Hadımköy Bayındır rampasına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden iş makinesi taşıyan TIR'a eskortluk yapan ve sürücüsünün isminin öğrenilemediği 34 HH 4957 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan eskort aracı bariyerlere çarparak durdu.

TEM otoyolunda zincirleme kaza

KAZA YAPAN TIR İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI

Daha sonra durmayan katı atık TIR'ı önünde seyreden 34 FF 3948 plakalı TIR'ın üzerindeki iş makinesine çarparak durdu. Kaza sonrası katı atık TIR sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı.

TEM otoyolunda zincirleme kaza VİDEO

TEM otoyolunda zincirleme kaza

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde araç geçişini tek şeritten kontrollü bir şekilde verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, kazaya karışan katı atık TIR'ı ve araç çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeritten sağlanan yol temizlendikten sonra tamamen açıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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