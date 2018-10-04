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TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu

TEM Otoyolu Bolu Tünelleri çıkışı İstanbul istikametinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

İHA | 04.10.2018 - 06:33..
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2 Nolu viyadük üzerinde L.E. idaresindeki 06 BJ 2505 çekici plakalı çelik yüklü tır, Bolu Tünelleri 2. viyadük çıkışında bir anda kontrolden çıktı.

TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu

TIR DAĞILDI, ŞOFÖR KURTULDU

Savrulmaya başlayan tır, bariyerlere çarpıp hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi kopan ve hurdaya dönen tırın sürücüsü L.E. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu

TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu VİDEO

KENDİ ÇABALARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kendi çabalarıyla aracından çıkan sürücü, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen trafik polisleri, yolda işaretleme yaprak güvenlik önlemi aldı.

TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu

Bu sırada kazayı yara almadan atlatan sürücü ise firma yetkilileriyle telefonla görüşerek durumu anlattı. Kaza yapan araç nedeniyle trafiğin kontrollü olarak 2 şeritten verildiği yolda, aracın çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.

TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu

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