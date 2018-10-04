2 Nolu viyadük üzerinde L.E. idaresindeki 06 BJ 2505 çekici plakalı çelik yüklü tır, Bolu Tünelleri 2. viyadük çıkışında bir anda kontrolden çıktı.

TIR DAĞILDI, ŞOFÖR KURTULDU

Savrulmaya başlayan tır, bariyerlere çarpıp hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi kopan ve hurdaya dönen tırın sürücüsü L.E. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

TEM'de hurdaya dönen tırın şoförü sağ salim kurtuldu VİDEO



KENDİ ÇABALARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kendi çabalarıyla aracından çıkan sürücü, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen trafik polisleri, yolda işaretleme yaprak güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada kazayı yara almadan atlatan sürücü ise firma yetkilileriyle telefonla görüşerek durumu anlattı. Kaza yapan araç nedeniyle trafiğin kontrollü olarak 2 şeritten verildiği yolda, aracın çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.