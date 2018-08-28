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TEM'de tır minibüse çarptı: 13 yaralı

TEM'de sapak kaçıran minibüs ani fren yapınca arkadan gelen tırla çarpıştı.

İHA | 28.08.2018 - 08:29..
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Kaza, 05.00 saatlerinde TEM Ankara İstikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.İ., yönetimindeki 25 HE 309 plakalı minibüsle TEM’de sapak kaçırınca ani fren yaptı.

FREN YAPAN MİNİBÜSE ÇARPTI

Aynı yol üzerinde seyretmekte olan A.G. yönetimindeki 34 KL 2285 plakalı tır da fren yapan minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile önce bariyerlere savrulan minibüs, daha sonra tekrar tırın ön kısmına çarparak durabildi.

Kazada minibüsteki 13 yolcu yaralandı. Ambulansı bekleyen bazı yolcular ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de tır minibüse çarptı: 13 yaralı

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