taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.911
USD
3,7723
EURO
4,6268
ALTIN
162,82
PETR
69,7100

TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana gelen 12 aracın karıştığı trafik kazası sonrasında, 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

İHA | 15.01.2018 - 15:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi GALERİ

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünel içerisinde çıkarılmasıyla trafik, kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM’de trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi



TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi



TEM’de zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

Kanal İstanbul Projesi'nin detayları

208
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

139
Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

68
Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

119
Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

115
Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

117
Göksel Gümüşdağ: Arda'yı bedavaya aldık

Göksel Gümüşdağ: Arda'yı bedavaya aldık

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM