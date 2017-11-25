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TEM'deki kazada 2 yaralı var

TEM'de kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çıkan kaza sonrası otoyol kilitlendi.

25.11.2017 - 03:48
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TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir kamyon, şöförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Kamyonun çarptığı araç da önündeki iki otomobile çarptı. Bir anda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken trafik tıkandı.

TEM'deki kazada 2 yaralı var

YARDIMLARINA SÜRÜCÜLER KOŞTU

İsmi öğrenilemeyen 23 LR 688 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden ve içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 59 UJ 357 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan ve savrulan otomobil de seyir halindeki 2 farklı araca çarparak durdu. Kazaya karışan diğer 2 otomobilin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonunun çarptığı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Yoldan geçen sürücüler, hafriyat kamyonunun çaprtığı araçta bulunan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

TEM'deki kazada 2 yaralı var

TEM OTOYOLU'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürerek araç akışını kontrollü olarak sağladı. Hafriyat kamyon sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım ekipleri de otobanda kumlama çalışması yaparak yolu temizledi. Polis ekiplerinin tek şeride düşürdüğü yol daha sonra tamamen açıldı.  Kaza sonrası polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

TEM'deki kazada 2 yaralı var

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