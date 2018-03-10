'Temel ile Fadime' isimleri popülerliğini kaybediyor

Trabzon'da geçmiş yılların favori isimleri Temel, Fadime, Dursun ve İdris, anne babalar tarafından artık az tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentte son 10 yılda dünyaya gelen bebeklerden sadece 124'üne Temel, 33'üne de Fadime adı verildi.

BEBEKLERDEN 15'İ TEMEL İSMİNİ ALDI

Trabzon'da 2008 yılında dünyaya gelen bebeklerden 15'ine Dursun, 3'üne Fadime, 5'ine İdris, 14'üne Temel adı konarken, 2009 yılında doğan bebeklerden 13'ü Dursun, 4'ü Fadime, 8'i İdris, 15'i de Temel ismini aldı. 2010 yılında Dursun ve İdris isimleri 10'ar, Fadime 2, Temel ise 15 kez kullanılırken, 2011'de ise nufüs kağıtlarına 10 kez Dursun, 4 kez Fadime, 8 kez İdris ve 13 kez Temel yazıldı. 2012'de 20 bebeğe Temel ismi konurken, Fadime ve İdris 6'şar, Dursun ise 5 bebeğe verildi.

Bir sonraki yıl ebeveynlerden 10'u, Dursun, 2'si Fadime, 4'ü İdris, 12'si de Temel adını tercih ederken, 2014'te Dursun ve Temel 13'er, İdris 10, Fadime ise 2 kez kullanıldı. Kentte Dursun adı son 10 senede en çok 2015'te tercih edildi. O yıl doğan 17 bebek Dursun adını alırken, anne babalar 3'er kez Fadime ve İdris, 4 kez de Temel'i tercih etti. Trabzon'da 2016 yılında sadece 1 bebeğe Fadime ismi konurken 10 Dursun, 9 İdris, 7 de Temel adı verildi. Geçen yıl ise dünyaya gelen bebeklerden 11 için Dursun, 6'sı için Fadime, 5'i için İdris, 11'i için Temel tercih edildi.

Verilere göre, 2008-2017 yılları arasında kentte dünyaya gelen bebeklerden 114'üne Dursun, 33'üne Fadime, 68'ine İdris, 124'üne ise Temel adı kondu. Geçmiş yıllarda bölge halkı tarafından çok tercih edilen bu isimler, son 10 yılda sadece 339 bebeğe verildi.

KIZLARDA ZEYNEP FAVORİ OLDU

Kentte son iki yılda en fazla, erkeklerde Ömer Asaf, kızlarda ise Zeynep isimleri kayıtlara girdi. Trabzon'da 2016 yılında dünyaya gelen erkek bebeklere en fazla sırasıyla, Ömer Asaf, Ertuğrul, Ömer Halis, Eymen ve Ömer isimleri verilirken, aynı yıl kız bebeklerde ise en çok Zeynep, Elif, Zümra, Defne ve Ebrar isimleri tercih edildi.

Geçen yıl doğan erkek bebeklerin aldığı isimler arasında, Ömer Asaf ve Ertuğrul ilk sıralardaki yerini korudu. Bu isimleri Eymen, Yusuf ve Yunus Emre takip etti. Kız bebeklerinde 2017'de Zeynep, Elif, Zümra ve Defne yine ilk 4 sırada yer alırken, Ebrar, yerini Hiranur'a bıraktı.