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Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

Temel Karamollaoğlu dün "Ulusal Basın Buluşması"nda gazetecilere konuştu. Bu sırada aynı masada bulunduğu SP yöneticilerinden biri uyuyakaldı.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 10:17..
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Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Ulusal Basın Buluşması' adı altında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

UZUN UZUN ANLATTI

Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıda Karamollaoğlu gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu ancak Karamollaoğlu'nun uzun konuşması aynı masada bulunduğu SP yöneticilerinin bile uykusunu getirdi.

Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

2019 seçimleri için çalışmalarını anlatan Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylık vasıflarına uygun olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur ama 'şu anda adayımızdır' demek doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa, o da olabilir, başkaları da olabilir. Ama başka isimler de bizim kulağımıza geliyor."

Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu


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