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Temel Karamollaoğlu: Ortak aday çıkaracağız demedik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayın bir kamplaşma vesilesi olarak görülebileceğine işaret etti.

AA | 04.01.2018 - 09:28..
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Temel Karamollaoğlu: Ortak aday çıkaracağız demedik

temel

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Temel Karamollaoğlu, partisince hazırlanan ve Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğüne ilişkin teklifleri içeren "Adil Sistem Adil Seçim" kitapçığına ilişkin bilgi verdi.

'ORTAK ADAY ÇIKARACAĞIZ' DEMEDİK

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Karamollaoğlu, 2019 seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsen bunu tekrar tekrar söyledim, ortak aday bir kamplaşma vesilesi olarak görülebilir. Bundan dolayı da biz aday çıkaracağımızı söyledik. 'Ortak aday çıkaracağız' demedik. Biz aday çıkardıktan sonra, adayımız belli olduktan sonra diğer partiler nasıl bir tavır sergiler, onu bilmiyoruz. Ama biz bunu tekraren söylüyoruz.

"BİZ ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Biz aday çıkaracağız. Kimin olacağı konusunda da samimi olarak söylüyorum, şu anda hiçbir kanaatim yok. İsimler var, herkes konuşuyor, düşünüyor ama şu anda kim aday olarak çıkacak bununla ilgili hiçbir öngörüm yok."

Karamollaoğlu, "Siz aday olacak mısınız?" sorusuna, "Ben kendi inisiyatifimle aday olmam. Böyle bir şey düşünmüyorum ama ileride şartlar ne getirir bilmiyorum." karşılığını verdi.

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