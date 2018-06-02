Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran sürecinde parti tabanını şaşırtan açıklamalar yapmaya başladı.

Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ittifakın yanında yer alan Saadet Partisi, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili bir açıklama daha yapan SP Lideri, insanların sözle terörist olmayacağını belirtti.

Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı VİDEO

"SUÇ DOSYASINA BAKIYORUZ, TERÖRLE BİR ALAKASI YOK"

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bir insanın tutuklu olması hüküm giydiği manasına gelmez. Bir insan sadece şüpheyle tutuklanır. Ziyaret edip etmemek ayrı bir konu. Sayın İnce gidip ziyaret etti, bunu kınamak doğru değil. Niye bugüne kadar ceza vermediniz. Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz."