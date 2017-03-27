Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

18 maddelik anayasa değişikliği paketine 'hayır' diyeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAADET YOLUNDAN DÖNMEYECEK

Referandum sürecinde CHP, HDP ve terör örgütü PKK'nın oluşturduğu 'hayır' blokuna katılan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin asla yolundan dönmeyeceğini söyledi.

"REFERANDUM EVET İLE SONUÇLANIRSA..."

Milli Gazete'den Adnan Öksüz'ün yazısına göre; bir etkinlikte “Referandum evet ile sonuçlanırsa Türkiye’de iki parti dışında diğer partilerin bir fonksiyonu kalmayacak. Saadet Partisi’ni kapatıp siyaset dışında sosyal bir harekete döner misiniz?” sorusuna yanıt veren Temel Karamollaoğlu, “Saadet Partisi asla yolundan dönmeyecektir. Zaten referandumun sonucu ne olursa olsun en başarılı çıkan parti, Saadet Partisi olacaktır.” şeklinde konuştu.