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Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı, Fatih Erbakan'ın parti kurma girişimiyle ilgili "Kendi girişimleridir" dedi.

08.11.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari Şemdinli'de şehit düşen 6 asker, 2 güvenlik korucusu ile Diyarbakır'da hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

YERLİ OTOMOBİL

Yerli otomobil tartışmasının yeniden gündeme geldiğini de aktaran Karamollaoğlu, "İnsan ister istemez bu da acaba bir seçim propagandası mı demekten kendini alamıyor. Biz her şeye rağmen iyi niyetimizi korumak istiyoruz. İnşallah bu da daha öncekiler gibi seçim yatırımı değildir." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan yorumu

FATİH ERBAKAN'IN PARTİ KURMASI

Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasına ilişkin bir soru üzerine Karamollaoğlu, parti kurma teşebbüsünün "kendi takdirleri" olduğunu ifade ederek, merhum Necmettin Erbakan'ın çocuklarının Saadet Partisi çatısı altında çalışmaları gerektiğini belirtti.

"BU ÇATI ALTINDA ÇALIŞMALILAR"

Fatih Erbakan'ın böyle bir teşebbüste bulunmasının yanlış olacağını belirten diyen Karamollaoğlu, "Bu konuda bir şey söylemiyorum, kendi takdirleridir. Kanaatimize göre böyle bir teşebbüste bulunmaları yanlıştır. Eğer bir dava idealleri varsa, Erbakan Hocamız'ın çocukları da Erbakan Hocamız'a yakışır tavır sergilerler. Daha fazla konuşmak da doğru olmaz. Kendi takdirleridir. Her zaman ifade ettik, Erbakan Hocamız'ın evlatları bu çatı altında çalışmalılar. Buna bizim hiçbir zaman itirazımız olmadı. Şahsen de kendilerine defaatle ilettim, bilinmesini isteriz." değerlendirmesini yaptı.

Fatih Erbakan açıkladı: Parti kuruyorum haberi

Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan yorumu

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