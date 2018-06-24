Temel Karamollaoğlu'nun oyu yüzde 1'de kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep'te oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanlığında en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Mısır, 2017 yılının Nisan ayında yaşanan 45 kişinin hayatını kaybettiği 2 kilise saldırısının ardından ilan ettiği olağanüstü hali 3 ay daha uzatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Temel Karamollaoğlu'nun şimdiye kadar açılan sandıklara göre aldığı oy oranı yüzde 1'lerde.

1 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI SANİYE SANİYE GÜNCELLENEN RAKAMLAR BURADA

2 Muharrem İnce oyunu kullandı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

3 Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor Sabah akşam 'oylarımız çalınacak, rakamlar önceden belli' propagandasını yayanların kendi partilerinde rakamlar önceden belli.

4 Kılıçdaroğlu oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.

5 Başbakan Yıldırım oyunu kullandı Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.

6 Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.