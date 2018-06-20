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Temizlik görevlisi 8 bin lira buldu polise teslim etti

İstanbul Beyoğlu'nda temizlik görevlisi İdris Kıraç, sokağı süpürürken zarf dolusu para buldu. Kıraç, bulduğu parayı polise teslim etti.

DHA | 20.06.2018 - 15:54..
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Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli İdris Kıraç, sabah saat 09.00 sıralarında Cihangir Havyar sokakta temizlik yaparken kaldırımda bir zarp buldu.

"PARAYI HİÇ SAYMADIM"

Zarfın para dolu olduğunu gören İdris Kıraç, telefonla bölge amirine bilgi verdi. Daha sonra Taksim Polis Merkezi'ne giden Kıraç, parayı teslim etti. İdris Kıraç, "Saat 09.00 sıralarında bölgemi süpürürken zarf içinde bir miktar para buldum, telefonla bölge amirine bilgi verdim. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Dermircan'ın talimatı ve aile terbiyemiz dolayısıyla parayı sahibini bulmak için emniyete teslim edeceğim. Zarf içinde euro ve Türk lirası vardı, hiç saymadım. Ben 2 bin 400 lira maaş alıyorum, bulduğum para maaşımdan çok yüksek miktarda" diye konuştu.

İdris Kıraç, polis merkezindeki işlemlerin ardından "Parayı teslim ettim, görevimi yaptığımı düşünüyorum. İnşallah sahibi gelip parayı alır" dedi.

Temizlik görevlisi 8 bin lira buldu polise teslim etti

"BU DEVİRDE BÖYLE BİRİNİ BULMAK ÇOK ZOR"

Polis merkezindeki işlemlerin ardından İdris Kıraç, polislerle birlikte parayı bulduğu yeri göstermek için geldi. Polis parayı düşüren kişiyi bulmak için güvenlik kameralarını araştırırken parasını arayan Eşref Tekinalp ile karşılaştı. Eşref Tekinalp "Para benim, zarf içinde arka cebimdeydi. Zarfta bin 440 euro ve 400 lira vardı. Sabahtan beri her yerde düşürdüğüm parayı arıyorum. Parayı bulan İdris Kıraç'a çok teşekkür ediyorum. Bu devirde böyle birini bulmak çok zor. Ben bulan kesin götürmüştür diye düşünüyordum" diye konuştu. Eşref Tekinalp daha sonra parasını almak için polis merkezine gitti.

Temizlik görevlisi 8 bin lira buldu polise teslim etti



Temizlik görevlisi 8 bin lira buldu polise teslim etti



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