Temmuz sıcağında kürk çalan Rus turist yakalandı

Antalya'da 32 yaşındaki E.S., Kemer’in göbeğindeki Cumhuriyet Meydanı'nda belediyeye ait dükkanların bulunduğu bölümde E.A.’e ait deri mağazasının camını kırarak içeriye girdi. Mağazadan piyasa değeri 3 bin 500 dolar olan 7 adet kürkü alarak oteline döndü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Sabahleyin iş yerine gelince soyulduğunu anlayan mağaza sahibinin bildirimi üzerine araştırmaya başlayan polis, iş yeri güvenlik kameraları ve halk arasında MOBESE olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarındaki görüntüleri takip ederek Rus hırsızın oteline ulaştı.

Çalınan kürklerle birlikte yakalanan E.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.