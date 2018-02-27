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Teniste 'LET' nedir

Servis vuruşlarında top filenin bandına değerek servis karesine düşerse bu ‘LET’ olarak adlandırılır.

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Futbol ve basketboldan sonra tenis sporu dünyada da büyük ilgiyle izleniyor. Bu sporun tabii ki bazı kuralları var ve bu kuralları bilince tenisi izlemek daha keyifli oluyor...

Teniste 'LET' nedir

Fotoğraf kaynak: Reuters

OYUN SERVİSLE BAŞLAR

Tenis öncelikle iki raketle oynanan bir spor ve oyun her zaman servis atışıyla başlıyor. Tabi li servislerin rakibin sahasına geçmesi çok önemli.

ACE NEDİR

Tenis topu, belli çizgiler içinde diğer sahaya geçerse ve rakip bu servise dokunamazsa ‘ACE’ olarak adlandırılır. Bu sayıyla puan servis atana geçer.

Teniste 'LET' nedir

Fotoğraf kaynak: Reuters

LET NEDİR

Ancak servis vuruşlarında top filenin bandına değerek servis karesine düşerse bu da ‘LET’ olarak adlandırılır. Bir kez ‘LET’ olursa, oyuncuya ikinci kez şans verilir. Bir kez daha hata yapılması durumunda ise puan karşı tarafa geçer.

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