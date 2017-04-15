Teoman esmer güzelle öpüşürken yakalandı

Tek başına geldiği mekandan bir ara sigara içmek için dışarıya çıkan şarkıcı, yolun karşısında bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

İÇERDE TANIŞTIĞI GÜZELLE YAKINLAŞTI

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ilerleyen dakikalarda içeride tanıştığı bir güzelle yakınlaşan ve hava almak için tekrar dışarı çıkan Teoman, muhabirlerin gittiğini sanınca olanlar oldu.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Sokak ortasında öpüşen ikili, flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Esmer güzel içeri kaçarken, ardından “Gel hayatım gel” diye seslenen şarkıcı, “Çocuklar oldu mu şimdi?” diyerek gazetecilere sitem etti.

"SADECE ARKADAŞIM, YANLIŞ BİR ŞEY YAZMAYIN"

Sabaha karşı mekandan el ele çıkan ve aynı taksiye binen çiftten ünlü rock’çı, “Bayan sadece arkadaşım. Evine bırakacağım” açıklamasıyla şaşırttı. Esmer güzelle uzun uzun öpüşen Teoman, muhabirlere, “Arkadaşlar, yanlış bir şey yazmayın” diye ricada bulundu.

ESMER GÜZEL: ŞUNU YÜZÜME PATLATMAYIN

Çıkışta ünlü rock’çıya, “Teoman gel, bu taksiyle gideceğiz” diye seslenen esmer güzel, muhabirlere, “Şunu yüzüme patlatmayın.Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” diye çıkıştı.