Teoman: Homoseksüel olsaydım daha mı iyiydi

Sürekli yaptığı çapkınlık turlarıyla gündeme gelen rock müziğin usta ismi Teoman, annesiyle yaşadığı özel bir anıyı paylaştı.

"BİR DAHA ŞİKAYET ETMEDİ"

Daha genç yaşlarla çapkınlığa başladığını söyleyen Teoman, annesinin de bu konudan çok şikayetçi olduğunu açıkladı. Ünlü rock'çı, 20'li yaşlarındayken annesinin çapkınlıklandan dert yandığı sırada; "Ya anne homo olsaydım daha mı iyiydi" dedikten sonra hemen telaşlanıp, "Aman Allah korusun, cık cık" deyip tahtaya vurup konuyu bitirmişti" ifadelerine yer verdi.