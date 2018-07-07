Erzincan'da tercih danışma standı açıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurulan tercih danışma standı ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Aziz Gün, "8. sınıftan 9. sınıfa geçen öğrencilerimizin tercih döneminde öğrencilerimizin yanındayız. Eskiden TEOG yerleştirme tercihi yapan öğrenciler bu yıl Liseye geçiş sınavları yapıldı. Sınav kontenjanıyla öğrenci alan okullara genel tercihleri ve adrese dayalı tercih sistemi ile öğrencilerimizin liselere yerleşmeleri ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde bakanlığımız ilgili şube müdürü arkadaşımızı ve öğretmenlerimizi seminere çağırmak suretiyle ve seminerlerden almış olduğumuz bilgileri okul müdürleri ve rehber öğretmenler ile okullarımız da tercih döneminde bulunacak olan arkadaşlarımız ile bir araya gelerek en detaylı şekilde tüm çalışmalarımızı bitirdik." dedi.